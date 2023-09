Projection des premiers épisodes 1 à 4 de la série « Bossa Nova » Cour d’immeuble Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 13 octobre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. A partir de 6 ans. gratuit Réservation obligatoire à : karimagherdaoui@hotmail.fr Téléphone : 06 60 97 44 02 Les jeunes des Portes du 20eme ont crée avec l’association Zarts Prod une série intitulée « Bossa Nova » qui aborde avec humour les questions de discriminations. Bossa Nova est une série

sur les Portes du 20eme, menée par l’association Zarts Prod. Les

jeunes y sont à l’honneur, ils jouent les rôles principaux aux

côtés d’acteurs professionnels et de guests comme l’autrice et triple championne de boxe Aya Cissoko. La série traite sur le ton de la

comédie des questions de racisme, discriminations et stéréotypes,

que nous avons pu aborder en proposant aux jeunes d’improviser, et de participer à différentes étapes de création. Le pitch : une dictatrice, Corinne

Touque, arrive au pouvoir. Elle déteste les enfants et interdit la

musique. Dans un immeuble, une bande de jeunes, appelée la « Bossa

Nova », se révolte et tente de renverser son pouvoir. La projection aura lieu dans la cour d’immeuble où la série a été tournée (sauf en cas de pluie ; dans ce cas elle aura lieu à la Maison des Fougères). Elle sera suivie d’un temps

