Dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, découvrez le programme à la Fabrique de la Solidarité. Participez à une projection-débat du documentaire “Des Jeunesses Engagées” réalisé en 2018 par Camille Clavel en présence de l’équipe ATD Quart Monde. Ce film présente les portraits croisés de quatre jeunes franciliens qui agissent dans leur quartier et développent des projets solidaires : une radio engagée, des ateliers participatifs, des maraudes ect… > Date : mercredi 27 octobre > Lieu : 8 rue de la Banque, 75002 Paris – inscription obligatoire > Horaires : de 15h à 17h Pour vous inscrire, cliquez ici. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les documents constituant le passe sanitaire doivent être présentés par le public pour l’accès à cet événement. Par conséquent, pour accéder à la projection, vous devrez présenter à l’accueil : • Un certificat de vaccination OU • Un test négatif PCR de moins de 72h OU • Un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire tout au long de l’événement. Spectacles -> Projection La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque Paris 75002

