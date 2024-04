Projection des films La Minoterie Nay, dimanche 14 avril 2024.

Projection des films La Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Venez assister à la projection des films de la série In Search of Old Growth (durée 45 min environ) suivie d’échanges avec les réalisateurs Chloé Mossessian & Hank Mittnacht.

Tout public, sur réservation par téléphone ou par mail. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:30:00

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@nayart.fr

L’événement Projection des films Nay a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay