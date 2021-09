Boulogne-Billancourt Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Projection des films des collections sur la serre Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Projection des films des collections sur la serre Musée départemental Albert-Kahn, 18 septembre 2021, Boulogne-Billancourt. Projection des films des collections sur la serre

Musée départemental Albert-Kahn, le samedi 18 septembre à 20:00

Le musée vous propose une projection qui vous emmènera de Boulogne en Inde, grâce aux images filmées en couleurs et en noir et blanc ramenées des quatre coins du monde par les opérateurs des Archives de la Planète.

Pour participer aux Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental Albert-Kahn, la présentation du pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021).

Plongez-vous dans la collection exceptionnelle de films d’Albert Kahn ! Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée départemental Albert-Kahn Adresse 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt