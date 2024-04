Projection des films de Barbara Rose INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, jeudi 25 avril 2024.

À l’automne 2022, la collection Archives de la critique d’art de l’INHA a reçu un ensemble unique en Europe d’archives de l’historienne et critique d’art américaine Barbara Rose (1936-2020). Ce fonds rassemble des écrits, des projets d’éditions, des entretiens, des correspondances, des photographies de presse ainsi qu’un certain nombre de ressources audiovisuelles liées à son activité de scénariste et de réalisatrice de films sur l’art. Cette soirée mettra à l’honneur la multiplicité des engagements de cette voix centrale de l’histoire de l’art des États-Unis à partir d’une sélection de sa production documentaire.

Retrouvez la liste des films projetés lors de l’événement ci-dessous :

Tanya Grosman: a life with painters and poets, film de Barbara Rose, 1980 (29 min)

Andy Warhol, film de Lana Jokel, 1973 (54 min)

Lee Krasner: the long view, film de Barbara Rose. 1978 (29 min)

La projection sera suivie d’une conversation avec Lana Jokel, cinéaste, qui a collaboré à plusieurs films de Barbara Rose.

Intervenantes

Lana Jokel (réalisatrice), Rachel Stella (historienne de l’art et productrice), Marie Tchernia-Blanchard (Archives de la critique d’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Barbara Rose à la fondation Miro, Barcelone, 2016 © Judi Harvest