Projection : des animaux bien élevés Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Projection : des animaux bien élevés Thouars, 19 mai 2022, Thouars. Projection : des animaux bien élevés Cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars

2022-05-19 – 2022-05-19 Cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin

Thouars Deux-Sèvres EUR 4 Rémy LAUGIER, réalisateur et éleveur présentera son documentaire tourné dans les Deux-Sèvres. Il met en perspective les atouts de l’élevage extensif pour la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Projection proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai Rémy LAUGIER, réalisateur et éleveur présentera son documentaire tourné dans les Deux-Sèvres. Il met en perspective les atouts de l’élevage extensif pour la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Projection proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai Rémy LAUGIER, réalisateur et éleveur présentera son documentaire tourné dans les Deux-Sèvres. Il met en perspective les atouts de l’élevage extensif pour la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Projection proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai Cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Ville Thouars lieuville Cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Projection : des animaux bien élevés Thouars 2022-05-19 was last modified: by Projection : des animaux bien élevés Thouars Thouars 19 mai 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres