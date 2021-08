Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Projection – Degas, une passion pour la perfection Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Projection – Degas, une passion pour la perfection Saint-Lunaire, 10 septembre 2021, Saint-Lunaire. Projection – Degas, une passion pour la perfection 2021-09-10 – 2021-09-10 Cinéma “Le Familial” Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Projection proposée par l’association Lord Russel, bénéficiant du soutien du Consultat des Etats-Unis pour le grand Ouest. Tarif : 6€ Vendredi 10 septembre 2021 – 17h – Cinéma Le Familial +33 2 99 46 75 98 http://www.asso-lordrussell.org/ Projection proposée par l’association Lord Russel, bénéficiant du soutien du Consultat des Etats-Unis pour le grand Ouest. Tarif : 6€ Vendredi 10 septembre 2021 – 17h – Cinéma Le Familial dernière mise à jour : 2021-08-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Cinéma "Le Familial" Boulevard de la Plage Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63471#-2.10579