2022-12-08 – 2022-12-08 L’Association des Amis du musée vous propose de découvrir l’œuvre de Degas dans le cadre du cycle des films d’art. Exposition sur grand écran nous emmène à travers les rues de Paris puis au cœur d’une superbe exposition au Fitzwilliam Museum de Cambridge, dont l’impressionnante collection d’œuvres de Degas est la plus représentative de Grande-Bretagne. Ayant bénéficié d’un accès exclusif à une grande variété d’œuvres rares, le film raconte l’histoire fascinante de la quête de perfection de Degas à travers l’expérimentation de nouvelles techniques et les leçons apprises en étudiant les grands maîtres. Documentaire de David Bickerstaff.

Jeudi 8 décembre à 18h et 20h.

Séance organisée par l’Association des Amis du musée, dans le cadre du cycle des

« Films d’art ».

Cinéma « Les Studios », 136, rue Jean Jaurès à Brest.

Tarif : 6,50 euros.

