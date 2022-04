Projection dédicace Cité des Sports Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Cité des Sports, le lundi 11 avril à 19:00

Une projection suivie d’une dédicace est organisée le lundi 11 avril à la Cité des Sports avec Jean-Philippe Lystyk, grand reporter sportif et spécialiste de boxe. Pendant la projection Jea-Philippe Lustyk commentera en direct les extraits d’archives exceptionnelles, retraçant l’histoire des plus grands boxeurs depuis 100 ans, de Georges Carpentier à Tony Yoka en passant par Cerdan, Robinson, Ali, Tyson, Fury, puis il echangera et partagera son experience, son vécu et sa passion avec la dédicace de son ouvrage, Le Grand livre de la boxe.

Entrée libre

Revivez les plus grands moments de l’histoire de la boxe avec le reporter Jean-Philippe Lustyk. Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine

