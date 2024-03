Projection débat « We are coming » Cinéma Arrens-Marsous, vendredi 8 mars 2024.

Projection débat « We are coming » Cinéma Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Tiers Lieu d’Azun et le Parvis vous invitent pour une projection débat au cinéma d’Arrens Marsous. La montée en puissance du mouvement féministe racontée de l’intérieur. Un récit à la fois intime et collectif sur l’une des luttes les plus importantes de notre époque. Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile…

We are coming :

Un long-métrage documentaire de Nina Faure.

1h27 France, Belgique.

La projection sera suivie d’un temps d’échange. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Cinéma ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

