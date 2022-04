Projection Débat – Vivre Ensemble en Pays de l’Oule La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon Catégories d’évènement: Drôme

La Motte-Chalancon

Projection Débat – Vivre Ensemble en Pays de l’Oule La Motte-Chalancon, 23 avril 2022, La Motte-Chalancon. Projection Débat – Vivre Ensemble en Pays de l’Oule La Motte-Chalancon

2022-04-23 – 2022-04-23

La Motte-Chalancon Drôme Avec le concours du cercle de l’Amitié, l’association Dynamotte organise une projection-débat autour du film documentaire ‘Vivre Ensemble en Pays de l’Oule’ qui évoque l’aventure de l’association Femmes de la Montagne. ladynamotte@gmail.com La Motte-Chalancon

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Motte-Chalancon Autres Lieu La Motte-Chalancon Adresse Ville La Motte-Chalancon lieuville La Motte-Chalancon Departement Drôme

La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-motte-chalancon/

Projection Débat – Vivre Ensemble en Pays de l’Oule La Motte-Chalancon 2022-04-23 was last modified: by Projection Débat – Vivre Ensemble en Pays de l’Oule La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon 23 avril 2022 Drôme La Motte-Chalancon

La Motte-Chalancon Drôme