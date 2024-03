Projection-débat: Vivre avec les loups LPO Champagne Ardenne ST DIZIER, dimanche 24 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:00:00+01:00

Après « La vallée des loups » en 2016 puis « Marche avec les loups » en 2020, Jean-Michel Bertrand clôt sa trilogie sur le loup avec « Vivre avec les loups » sortie en début d’année. Le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». La durée du tournage s’est étalée sur un an et demi.

« J’ai besoin de ce temps, d’une part pour réussir à filmer les loups dans leur milieu naturel, mais aussi pour rencontrer et installer la confiance avec les personnes (éleveurs, bergers, chasseurs…) qui interviendront dans le film«

Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent. Un voyage de Jean-Michel Bertrand avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

LPO Champagne Ardenne 36 rue Lamartine, 52100 St Dizier ST DIZIER 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://champagne-ardenne.lpo.fr »}]

Illustration pour l’événement Projection-débat: Vivre avec les loups