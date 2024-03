Projection-débat: Vivre avec les loups Cinéquai Saint-Dizier, dimanche 24 mars 2024.

Projection-débat: Vivre avec les loups Cinéquai et la LPO Champagne-Ardenne organisent une projection-débat autour du film « Vivre avec les loups » le dimanche 24 mars à 14h au Ciné Quai à Saint-Dizier en présence du réalisateur. Dimanche 24 mars, 14h00 Cinéquai 9.70€ ou 7,90€ (étudiant, personne en situation de handicap -18 ans), 6€ adhérent LPO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Le complexe Cinéquai à Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organisent le dimanche 24 mars à 14h une projection-débat autour du film de Jean-Michel Bertrand « VIVRE AVEC LES LOUPS » (film dont la LPO est partenaire)

Le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ».

Dépassant les postures polémiques, le réalisateur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent : chevreuils, chamois, bouquetins…

Un voyage de Jean-Michel Bertrand avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec le réalisateur Jean-Michel BERTRAND

Cinéquai 36 Rue Lamartine Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.05.03.25 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}]

Bertrand Bodin