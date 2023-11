Projection-débat « Tu nourriras le monde » MVAC Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du Festival AlimenTerre, évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, l’association AMAP Consom’solidaire (75013) organise une projection du film « Tu nourriras le monde », avec Claire Bernardin (INRAE) comme intervenante.

Nous sommes en Champagne Crayeuse, l’une des régions agricoles les

plus productive de France. Ici on atteint souvent les plus hauts

rendements du pays. Pourtant, derrière cette réussite se cache un triste

constat. Petit à petit, les agriculteurs et les oiseaux disparaissent,

remplacés par des tracteurs et des drones.

Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre les origines de notre

modèle productiviste et comprendre comment en sortir, deux jeunes

agronomes partent à la rencontre des paysans champenois pour retracer

leur histoire. Une histoire sans laquelle on ne peut comprendre les

enjeux d’aujourd’hui…

Le film sera suivi d’un débat avec Claire Bernardin de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement)

MVAC 11, rue Caillaux 75013 Paris

Contact : https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 http://consomsolidaire.org/

Association Consom’solidaire