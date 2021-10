Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Trous noirs : Au confins du savoir Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // Trous noirs : Au confins du savoir Museum national d'Histoire Naturelle, 31 octobre 2021, Paris.

de 10h30 à 12h45

gratuit

Pariscience présentera le film de Peter Galison, "Trous noirs : Au confins du savoir", en compétition Grand Écran ! Deux équipes scientifiques tentent de percer les secrets des trous noirs. L'une travaille à la mise au point d'un télescope pour capter la première image d'un trou noir. L'autre, qui fut menée par Stephen Hawking, plonge au cœur de la physique théorique. Observations et philosophie s'allient pour comprendre ces objets mystérieux. La projection du documentaire sera suivie d'une discussion avec Peter Galison, auteur et réalisateur du film.

