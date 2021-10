Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // The World of Thinking Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // The World of Thinking Institut de physique du globe de paris, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 20h30 à 22h30

gratuit

Pariscience présentera le documentaire inédit de Thomas Blom et Misha Wessel : “The World of Thinking” ! Cinq scientifiques brillants, réunis au célèbre Institute for Advanced Study de Princeton, nous emmènent dans leur quête d’une découverte révolutionnaire. En intégrant leur monde, le spectateur expérimente un processus de travail exigeant, animé par la sincérité, la persévérance et semé de revers et d’épreuves émotionnelles. La projection du documentaire sera suivie d’une discussion avec Thomas Blom, auteur et réalisateur du film. En partenariat avec l’Institut Henri Poincaré.

Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

7, 10 : Jussieu (181m) 7 : Place Monge (382m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com

