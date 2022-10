Projection-débat : « The Riyalists » de Kesang Tseten Maison de la recherche de l’Inalco, 8 novembre 2022, Paris.

Le mardi 08 novembre 2022

de 17h30 à 20h00

. gratuit Entrée libre

Dans le cadre du cycle : « L’actualité de l’Asie du Sud et de l’Himalaya en images et en débats », l’Inalco propose une projection de « The Riyalists » de Kesang Tseten. Débat en présence du réalisateur. Entrée libre et gratuite.

The Riyalists

de Kesang Tseten, Népal l 2021 l 70 min l VOSTA

Thème : La coupe du monde de football au Qatar et les migrants népalais dans les pays du Golfe

Résumé : Le film inédit de Kesang Tseten « The Riyalists » est un portrait brut et sans complaisance du parcours de quatre jeunes Népalais se rendant dans les pays du Golfe pour y travailler. Nous retrouvons Dhanbir, Bhoj, Prem BK et Nabin, déjà présents dans un précédent documentaire du même auteur, In Search of the Riyal (2009).

Le film présente avec nuance la vie de ces migrants, relatant le début de leur parcours, leurs espoirs initiaux et leur vie d’adultes usés par le temps. Ces quatre trajectoires éclairent avec nuance le phénomène massif de la migration népalaise, qui concerne près de la moitié des hommes de moins de quarante ans, leurs envois de fonds représentant environ 30 % du PIB du Népal.

Actualité : en décembre 2022 le Qatar héberge la coupe du monde de football. Les controverses sont nombreuses au sujet des travailleurs d’Asie du Sud et de l’Est qui travaillent dans des conditions indignes pour permettre cette la grande célébration du sport mondialisé.

Débat

Tristan Bruslé (géographe, CNRS, Centre d’Etudes Himalayennes, spécialiste des questions de migration),

Frédéric Lecloux (photographe et écrivain, auteur d’un travail sur les Népalais au Qatar)

En présence du réalisateur Kesang Tseten.

Maison de la recherche de l’Inalco 2, rue de Lille 75007 Paris

Contact : https://www.facebook.com/inalco.languesO/ https://www.facebook.com/inalco.languesO/ http://www.inalco.fr/evenement/seance-2-nepal-images-debats-projection-riyalists-kesang-tseten

VOSTA The Riyalists – Kesang Tseten – 2021