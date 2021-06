Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Projection-Débat The American Hike – en présence du réalisateur Virgile Woisard La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Projection-Débat The American Hike – en présence du réalisateur Virgile Woisard La Médiathèque, 12 juin 2021-12 juin 2021, Orléans. Projection-Débat The American Hike – en présence du réalisateur Virgile Woisard

La Médiathèque, le samedi 12 juin à 14:30

Toutes nos animations se dérouleront dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. A l’exception des expositions, elles seront accessibles sur inscription. Nous vous remercions de réserver directement auprès de vos bibliothécaires, ou au 02.38.68.45.45 Cette expédition consiste à traverser les Amériques intégralement à pied, soit 27 000 km à travers 15 pays différents, en se focalisant autant que possible sur les environnements naturels traversés. « Parti d’Ushuaia en septembre 2017 pour rallier l’océan Arctique en 2 ans et demi, j’ai finalement été contraint en octobre dernier de m’arrêter temporairement en raison des quantités de neige déjà très importantes dans les montagnes Rocheuses dans le Nord des États-Unis. Ces 22 115 kilomètres parcourus à pied en 768 jours (dont 5 000 km en courant à travers l’Amérique Centrale) ont malgré tout permis d’atteindre mon objectif premier : partir à la découverte des richesses naturelles et humaines dont regorge notre planète, de la manière la plus authentique possible, afin de mieux sensibiliser à leur protection. » The American Hike porte le nom de l’expédition de Virgile Woisard à laquelle il s’est consacré ces dernières années. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans