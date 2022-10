Projection-débat sur les papillons de jour Saint-Loubès, 15 novembre 2022, Saint-Loubès.

Projection-débat sur les papillons de jour

32 Chemin de Nice Médiathèque Saint-Loubès Gironde Médiathèque 32 Chemin de Nice

2022-11-15 19:00:00 – 2022-11-15 21:00:00

Médiathèque 32 Chemin de Nice

Saint-Loubès

Gironde

Saint-Loubès

EUR 0 0 Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous propose une soirée projection-débat sur les papillons de jour. Venez découvrir la diversité et les enjeux des papillons de votre territoire avec Pierre-Yves Gourvil, coordinateur régional du Plan National d’Actions en faveur des papillons de jour. Après la projection d’un film documentaire sur les papillons, un moment d’échange vous sera proposé pour discuter des papillons, de leur histoire et des enjeux actuels et futurs.

L’ouvrage Atlas des papillons de jour d’Aquitaine sera également présenté et disponible à la vente.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous propose une soirée projection-débat sur les papillons de jour. Venez découvrir la diversité et les enjeux des papillons de votre territoire avec Pierre-Yves Gourvil, coordinateur régional du Plan National d’Actions en faveur des papillons de jour. Après la projection d’un film documentaire sur les papillons, un moment d’échange vous sera proposé pour discuter des papillons, de leur histoire et des enjeux actuels et futurs.

L’ouvrage Atlas des papillons de jour d’Aquitaine sera également présenté et disponible à la vente.

+33 5 56 78 98 82

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Médiathèque 32 Chemin de Nice Saint-Loubès

dernière mise à jour : 2022-10-13 par