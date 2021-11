Projection-débat “Sur le Champ !” LA TRÉSO, 18 novembre 2021, Malakoff.

LA TRÉSO, le jeudi 18 novembre à 19:00

Projection-débat “Sur le Champ !” – La Tréso ——————————————– ### 18 NOVEMBRE 2021 ; De 19h00 à 21h30 Type : Projection-débat avec tout public Lieu : LA TRÉSO , 8 avenue du Président Wilson, 92240 Malakoff Soirée d’ouverture du festival AlimenTERRE, un événement sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, organisé pour la 1ère fois cette année à Malakoff dans le cadre du mois de l’ESS. Avec la projection du film « Sur le Champ ! », réalisé par Michaël Antoine, Nicolas Bier & Jean-Simon Gérard suivie d’un débat entre invités.es, habitants.es, spectateurs.rices et acteurs.rices du territoire. ?️ Ce film met en lumière des acteurs de terrains dans diverses parties du monde. Il part d’un postulat, celui du paradoxe de la faim, et essaie de montrer des solutions à travers le témoignage d’une nouvelle génération de paysans qui se développe autour du principe de résilience. L’idée est de multiplier les petites fermes (Belgique), d’établir des jardins collectifs (Madagascar) et autres innovations, afin d’arriver à une émancipation de l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture durable. #acteurs du changement #ville durable #manger responsable # circuits courts Une projection en partenariat avec la librairie Zenobi qui à cette occasion vous proposera une sélection d’ouvrages sur la thématique. Entrée libre sur inscription (places assises limitées) Passe sanitaire obligatoire Pour s’inscrire : [[https://www.billetweb.fr/festival-alimenterre-a-malakoff-projection-sur-le-champ](https://www.billetweb.fr/festival-alimenterre-a-malakoff-projection-sur-le-champ)](https://www.billetweb.fr/festival-alimenterre-a-malakoff-projection-sur-le-champ) Film de l’année : Sur le champ ! Second film : Nourrir le changement Troisième film : Douce France Organisateur : Ville de Malakoff / [[sbenazeth75@gmail.com](mailto:sbenazeth75@gmail.com)](mailto:sbenazeth75@gmail.com) tout le programme du festival alimenterre sur le site de la treso : [[https://www.latreso.fr/agenda](https://www.latreso.fr/agenda)](https://www.latreso.fr/agenda) il y a aussi des ateliers en plus des projections

Proposé par la Tréso

LA TRÉSO 8 avenue du Président Wilson, 92240 Malakoff Malakoff Hauts-de-Seine



