Ce film met en lumière des acteurs de terrain dans diverses parties du monde. Il part du paradoxe de la faim, et essaie de montrer des solutions à travers le témoignage d’une nouvelle génération de paysans qui se développe autour du principe de résilience. Retrouver la bande annonce à l’adresse suivante: [[https://bit.ly/3zfLauy](https://bit.ly/3zfLauy)](https://bit.ly/3zfLauy) **19h-20h** : projection **20h-21h** : débat suivi d’une dégustation conviviale _Organisé par Les Sens du Goût, le CCAS de Lille et CAP Solidarités_ _Métro ligne 1 Marbrerie/ V’lille station Marbrerie_

Gratuit sur inscriptions

Dans le cadre du festival Alimenterre, Cap Solidarités et Les Sens du Goût vous proposent une soirée ciné-dégustation et débat autour du film « Sur le champ » de Nicolas Bier et Michaël Antoine. Cuisine Commune de l’Avant Goût Rue Philippe Lebon, 59800 Lille Lille Fives Nord

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T21:00:00

