Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc Bavilliers Bavilliers Bavilliers Catégories d’Évènement: Bavilliers

Territoire de Belfort

Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc Bavilliers, 20 janvier 2023, Bavilliers Bavilliers. Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc Place Jean Moulin Salle des Ricochets Bavilliers Territoire de Belfort Salle des Ricochets Place Jean Moulin

2023-01-20 – 2023-01-20

Salle des Ricochets Place Jean Moulin

Bavilliers

Territoire de Belfort Bavilliers EUR Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc en mobilité douce depuis Belfort. « Sur un autre chemin », un film avec Clément Loye et Nicolas Trappler pour l’Aventure au bout de rue… mediatheque@bavilliers.fr Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bavilliers, Territoire de Belfort Autres Lieu Bavilliers Adresse Bavilliers Territoire de Belfort Salle des Ricochets Place Jean Moulin Ville Bavilliers Bavilliers lieuville Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Departement Territoire de Belfort

Bavilliers Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavilliers-bavilliers/

Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc Bavilliers 2023-01-20 was last modified: by Projection, débat sur l’ascension du Mont-Blanc Bavilliers Bavilliers 20 janvier 2023 Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort Place Jean Moulin Salle des Ricochets Bavilliers Territoire de Belfort Territoire de Belfort

Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort