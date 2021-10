Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Projection-débat :Success 2 energy avec Success 2 Energy Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison écocitoyenne, le samedi 6 novembre à 15:00

**De ce péril enrichissant de 7 mois est né le documentaire sous forme de Road Movie Success 2 Energy.** **Tout public, en accès libre** **Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Curieux de savoir comment les énergies renouvelables sont utilisées à travers le monde, Morgane et Thomas sont partis à la découverte des projets d’énergie solaire en Afrique et en Amérique du Sud. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T17:00:00

