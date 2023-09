Projection-débat : Soul kids, un film d’Hugo Sobelman Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection-débat : Soul kids, un film d’Hugo Sobelman Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

À l’occasion de la 24e édition du Mois du film documentaire, la bibliothèque Goutte d’Or vous invite à la projection de Soul kids, suivie d’un échange avec Hugo Sobelman. Un voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée d’une nouvelle génération ! À Memphis, l’une des villes les plus sinistrées des

États-Unis, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée sur l’héritage

du label légendaire de musique des années soixante, cette école de musique

permet à des adolescents de comprendre l’Histoire afro-américaine à travers

la découverte des plus grands tubes de la soul. Projection-débat

suivie d’un échange avec le réalisateur Hugo Sobelman Soul kids,

d’Hugo Sobelman, 75 minutes, 2019 Bon à savoir Si vous êtes inscrit dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque Publique d’Information (Bpi). Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

