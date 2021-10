Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Solutions Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // Solutions Museum national d’Histoire Naturelle, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

Pariscience présentera en première française, le film réalisé par Pernille Rose Grønkjær : “Solutions” Alors que les crises économiques, politiques, climatiques et sanitaires s’accumulent, un groupe de dix scientifiques, toutes disciplines confondues, s’isole pendant dix jours dans le désert du Nouveau-Mexique avec un objectif ambitieux : sécuriser l’avenir de l’humanité en trouvant un chemin vers de nouveaux paradigmes. Avec le soutien de la Danish Arts Foundation. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

