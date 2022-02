Projection-débat : Seven thunders Marseille, 26 février 2022, Marseille.

Projection-débat : Seven thunders Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse Marseille

2022-02-26 – 2022-02-26 Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse

Marseille Bouches-du-Rhône

« Seven thunders », film britannique d’Hugo Fregonese [1957].

En présence de Katharina Bellan, docteure en études cinématographiques et histoire, Aix-Marseille université.



À Marseille, durant la Seconde Guerre mondiale, Dave et Jim, deux soldats britanniques évadés, trouvent refuge dans le quartier du Vieux-Port cerné par l’armée allemande. Ils s’allient à la résistance locale en venant au secours d’une jeune Marseillaise, Lise, alors qu’elle est agressée par un soldat ennemi. Mais ce quartier en dédales étant devenu le repaire idéal de nombreux dissidents et résistants, l’état-major allemand décide de le détruire totalement en janvier 1943 à l’aide de sept puissantes charges explosives.



En lien avec la conférence « Traces de Marseille au cinéma, histoire, mémoire et topographie d’une ville 1921-2011 » présentée le mardi 22 février à 18h.

À Marseille, durant la Seconde Guerre mondiale, Dave et Jim, deux soldats britanniques évadés, trouvent refuge dans le quartier du Vieux-Port cerné par l’armée allemande.

https://musees.marseille.fr/

« Seven thunders », film britannique d’Hugo Fregonese [1957].

En présence de Katharina Bellan, docteure en études cinématographiques et histoire, Aix-Marseille université.



À Marseille, durant la Seconde Guerre mondiale, Dave et Jim, deux soldats britanniques évadés, trouvent refuge dans le quartier du Vieux-Port cerné par l’armée allemande. Ils s’allient à la résistance locale en venant au secours d’une jeune Marseillaise, Lise, alors qu’elle est agressée par un soldat ennemi. Mais ce quartier en dédales étant devenu le repaire idéal de nombreux dissidents et résistants, l’état-major allemand décide de le détruire totalement en janvier 1943 à l’aide de sept puissantes charges explosives.



En lien avec la conférence « Traces de Marseille au cinéma, histoire, mémoire et topographie d’une ville 1921-2011 » présentée le mardi 22 février à 18h.

Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse Marseille

dernière mise à jour : 2022-01-27 par