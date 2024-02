Projection débat : Sept hivers à Téhéran de Steffi Niederzoll Université Sorbonne Nouvelle Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Amnesty Sorbonne Nouvelle vous propose une projection débat gratuite du film Sept hivers à Téhéran de Steffi Niederzoll.

Synopsis : En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.

La projection sera suivie d’une discussion-débat avec Sahar Aghakhani co-fondatrice de We Are Iranian Students.

We Are Iraniens Students (WAIS) est une association française ayant pour objectif est de sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de défendre les droits du peuple iranien et des étudiants iraniens, notamment à travers des activités académiques et culturelles telles que l’organisation de tables rondes, de conférences, la rédaction d’articles, la création de supports d’information contenu, etc. L’association est composée d’un nombre important et croissant d’étudiants internationaux unis autour d’une vision commune et d’une stratégie partagée pour la transition démocratique en Iran. Avec l’objectif d’alerter la communauté internationale sur la situation des étudiants iraniens victimes de la répression brutale du régime islamique, mais aussi de leur offrir la plateforme qu’ils méritent à juste titre pour construire une stratégie vers un Iran libre et démocratique.

Informations concernant la projection :

La projection est ouverte au public interne et externe à l’université Sorbonne Nouvelle

La projection est gratuite

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de saint mandé 75012

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-debat-sept-hivers-a-teheran-de-steffi-niederzoll-831623737987?aff=oddtdtcreator contact@amnestyparis3.com https://facebook.com/amnestyparis3 https://facebook.com/amnestyparis3 https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-debat-sept-hivers-a-teheran-de-steffi-niederzoll-831623737987?aff=oddtdtcreator

Amnesty Paris 3