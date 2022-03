Projection-débat «Respect» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Projection-débat «Respect» Voiron, 31 mars 2022, Voiron. Projection-débat «Respect» Rue Georges Clémenceau Cinéma Passr’L Les Ecrans Voiron

2022-03-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-31 Rue Georges Clémenceau Cinéma Passr’L Les Ecrans

Voiron Isère Voiron Isère EUR “Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. Respect est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.” VOSTF contact@passrl.fr http://www.passrl.fr/ Rue Georges Clémenceau Cinéma Passr’L Les Ecrans Voiron

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse Rue Georges Clémenceau Cinéma Passr'L Les Ecrans Ville Voiron lieuville Rue Georges Clémenceau Cinéma Passr'L Les Ecrans Voiron Departement Isère

Voiron Voiron Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiron/

Projection-débat «Respect» Voiron 2022-03-31 was last modified: by Projection-débat «Respect» Voiron Voiron 31 mars 2022 Isère Voiron

Voiron Isère