2023-04-14 – 2023-04-14

Vendredi 14 avril à 20h30 à la Sittelle, Projection-débat : PUSH-BUSH – Olivia et Yves Chaloin

Push-Bush, c’est 3 000 kilomètres à travers un paysage minéral, sur les pierres et le sable d’une piste rebondissante de Namibie. C’est une immersion dans un environnement fait de « rien », ni de « personne », de chaleur étouffante et de vent. C’est l’expérience intime d’un des pays les moins peuplés, et les plus secs au monde. C’est aussi un exercice de lâcher prise, dans un pays où, même invisible, la présence de la faune sauvage est palpable tous les jours. Push Bush, c’est bien plus qu’un voyage à vélo. C’est l’expérience Grandeur Nature de ses propres capacités d’adaptation, dans un environnement plus grand, plus fort que soi, alors que tout laisse à croire que « c’est impossible ».

Organisé par la commune de Saint-Laurent

12 € / 3 € – de 12 ans

+33 3 84 60 14 13

