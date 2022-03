Projection-débat pour prévenir les préjugés,insultes, actes discriminatoires Collège de la Souffel Griesheim-sur-Souffel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Projection-débat pour prévenir les préjugés,insultes, actes discriminatoires Collège de la Souffel, 5 avril 2022, Griesheim-sur-Souffel. Projection-débat pour prévenir les préjugés,insultes, actes discriminatoires

du mardi 5 avril au vendredi 29 avril à Collège de la Souffel

Brève présentation du MRAP et du film (4 min) Débat Conclusion

Entrée libre aux collégiens et au personnel du collège

Projection d’un récent court métrage du MRAP puis débat Collège de la Souffel 4 rue de Griesheim sur Souffel Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

2022-04-05T08:20:00 2022-04-05T12:20:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-29T08:20:00 2022-04-29T11:20:00

Lieu Collège de la Souffel Adresse 4 rue de Griesheim sur Souffel Pfulgriesheim Ville Griesheim-sur-Souffel

