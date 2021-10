Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Particule fantôme Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // Particule fantôme Museum national d’Histoire Naturelle, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 17h30 à 19h15

gratuit

Pariscience présentera le film inédit de Geneva Guerin, “Particule fantôme”, en compétition Science Télévision de cette nouvelle édition ! Particules invisibles, fantomatiques et presque sans masse, les neutrinos attisent la curiosité des scientifiques. Le documentaire part à la rencontre d’une communauté de chercheurs, passionnés et passionnants, qui tentent de déceler les secrets quantiques pour mieux comprendre l’articulation de l’Univers. Le film sera également projeté en ligne, le dimanche 31 octobre à 10h30. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

