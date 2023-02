Projection-débat : paroles Afghanes Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Projection-débat : paroles Afghanes, 16 mars 2023, Sélestat . Projection-débat : paroles Afghanes Rue Hans Tieffenthal Sélestat Bas-Rhin

2023-03-16 20:00:00 – 2023-03-16 Sélestat

Bas-Rhin Soirée de projection, de rencontres et de débats autour du travail d’un collectif de réalisateurs afghans réfugiés en France. La projection sera suivie d’un intermède artistique et d’un échange avec les artistes. Une proposition du Centre d’insertion pour les réfugiés / Foyer Notre Dame. A partir de 16 ans. Projection, rencontres et débats autour du travail d’un collectif de réalisateurs afghans réfugiés en France. A partir de 16 ans +33 7 67 88 38 85 Sélestat

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Rue Hans Tieffenthal Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat /

Projection-débat : paroles Afghanes 2023-03-16 was last modified: by Projection-débat : paroles Afghanes Sélestat 16 mars 2023 Bas-Rhin Rue Hans Tieffenthal Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin