UGC Roxane, le dimanche 17 octobre à 19:00

**Projection « Parkinson Mélody », avec la présence de la réalisatrice Nathalie Joyeux ainsi que Chantal Duplaix actrice dans le film, suivie d’un débat.** ### Synopsis Sa main ne lui obéit plus, elle tremble comme si elle voulait se détacher pour mener sa propre existence. Chantal, professeur de musique, a la maladie de Parkinson. Pourtant, elle a décidé de déguster sa vie. Un film qui lui ressemble, fantaisiste et musical. Un événement pour informer et sensibiliser sur la maladie, organisé France Parkinson, fédérant les malades, proches et professionnels de santé. UGC Roxane 6 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2021-10-17T19:00:00 2021-10-17T21:30:00

