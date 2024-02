Projection-débat « Pais de Flor », un film de Jacob Redman Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous, mercredi 14 février 2024.

Venez découvrir la magnifique composition florale que propose nos montagnes a l’arrivée du printemps. Une excursion poétique et contemplative de 33 minute à la rencontre de la flore emblématique des Pyrénées. Une belle occasion de découvrir la diversité végétale de notre territoire.

Vous pourrez échanger avec un des gardes moniteurs du Val d’Azun afin de prendre connaissance des actions qui sont mises en place pour plus de connaissances et d’attention du monde végétal.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

