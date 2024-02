Projection Débat « Où sont passés les lucioles ? » Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous, lundi 12 février 2024.

Projection Débat « Où sont passés les lucioles ? » Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Corentin KIMENAU est un réalisateur passionné d’astronomie et d’environnement. Il s’est intéressé à l’impact des éclairages humains sur la nature, l’homme et notre perception de la voute céleste. Son film documentaire s’attache donc à mettre en lumière une pollution très visible et pourtant encore peu connue du grand public.

Partez en sa compagnie à la rencontre de nombreux spécialistes de la question à travers le globe, afin de découvrir où sont passées les lucioles de son enfance.

Suite à cette épopée nocturne, vous aurez l’opportunité d’échanger avec un des gardes moniteurs du Parc national des Pyrénées. Vous pourrez découvrir l’engagement fort de notre territoire sur cette thématique, les Hautes-Pyrénées abritant la première Réserve International des Ciels Etoilés européenne.

Documentaire de 59 minutes avec un débat de 30 à 45 min. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-12

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Projection Débat « Où sont passés les lucioles ? » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2024-02-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65