Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn Médiathèque l’Echo Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn Médiathèque l’Echo, 22 mars 2022, Le Kremlin-Bicêtre. Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn

Médiathèque l’Echo, le mardi 22 mars à 20:00

Ce film donne la parole aux habitants des quartiers sur leurs expériences quotidiennes de relégation, avec le témoignage de sociologues, historiens et militants associatifs (Fabrice Dhume, Patrick Simon). Il est visible sur notre plateforme de ressources [www.onselaraconte.fr](http://www.onselaraconte.fr), dont les contenus sont engagés pour l’égalité, la citoyenneté et la contre lutte les stéréotypes.

Gratuit sur inscription

La parole est données aux habitants des quartiers qui vivent des situations de relégation, et aux experts sociologues et historiens autour de la thématique Médiathèque l’Echo 53 Av. de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu Médiathèque l'Echo Adresse 53 Av. de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre lieuville Médiathèque l'Echo Le Kremlin-Bicêtre Departement Val-de-Marne

Médiathèque l'Echo Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-kremlin-bicetre/

Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn Médiathèque l’Echo 2022-03-22 was last modified: by Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn Médiathèque l’Echo Médiathèque l'Echo 22 mars 2022 Le Kremlin-Bicêtre Médiathèque l'Echo Le Kremlin-Bicêtre

Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne