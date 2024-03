Projection-débat ON SE LA RACONTE Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Notre documentaire ON SE LA RACONTE (60 mn) donne la parole aux citoyens en situation de relégation et à des sociologues experts en la thématique.

Doit-on encore parler du racisme et des discriminations aujourd’hui?

Plus que jamais !

Et qui mieux que les principaux concernés pour en parler?

Dès lors, pour les oubliés de l’Histoire, pour les« sans voix», la prise de parole est urgente afin de redevenir acteur et auteur de son histoire, pouvoir exprimer son point de vue sur sa propre expérience et surtout se faire entendre.

Sur les places publiques de Nanterre, Paris, Saint-Denis et Toulouse, l’association Remem’beur a installé une exposition décalée et humoristique, Y’A PAS BON LES CLICHÉS, soulignant les clichés sur les immigrés et les populations issues de l’immigration, qui ont colonisé l’imaginaire collectif. Les spectateurs pouvaient ensuite entrer dans un bus pour une projection de films d’animation sur les discriminations. À l’issue de cette projection, Remem’beur offrait un espace d’expression interactif avec la réalisatrice Nassima Guessoum.

En toute liberté, Alassane, Mariam, Lamia, Valérie, Kamel et bien d’autres se sont prêtés au jeu. Ces citoyens se racontent et se confient dans le huis clos du bus. Expériences difficiles, réflexions politiques et rêves s’entrecroisent.

La projection-débat sera animée par Ali Guessoum, fondateur de l’association Remem’beur.

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24, rue de Rochechouart 75009

Contact : https://www.facebook.com/remembeur.asso/ https://www.facebook.com/remembeur.asso/ https://remembeur.com/

