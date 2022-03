Projection-débat “OCÉAN” Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat “OCÉAN” Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 28 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez assister à cette projection du film documentaire “Océan” d’Océan, comédien, réalisateur et humoriste. Cette projection sera suivie d’un échange sur la transidentité, la transition de genre et la transphobie en présence d’Océan. Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme transgenre que les gens connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le regard social, Océan décide de faire son coming-out, de changer de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019 Contact : lea.larouzee@paris.fr https://mairie19.paris.fr/pages/participez-au-festival-cine-jeunesse-17284#mars-2022 https://www.facebook.com/mairie19 https://twitter.com/Paris19e?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Cinéma;LGBT

Date complète :

2022-03-28T19:00:00+01:00_2022-03-28T21:00:00+01:00

M19

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Place des fêtes Adresse 2-4 rue des Lilas Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-débat “OCÉAN” Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2022-03-28 was last modified: by Projection-débat “OCÉAN” Centre Paris Anim’ Place des fêtes Centre Paris Anim' Place des fêtes 28 mars 2022 Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Paris

Paris Paris