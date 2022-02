Projection-débat : Nous au Reflet Médicis Cinéma Reflet Médicis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat : Nous au Reflet Médicis Cinéma Reflet Médicis, 24 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 février 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit sous condition

Une projection du film « Nous » réalisé par Alice Diop a lieu jeudi 24 février 2022 à 19h00 au cinéma Reflet Médicis. Le Collectif 50/50, New Story Distribution et Reflet Médicis ont le plaisir d’organiser la projection du film : Nous, jeudi 24 février à 19h00. La projection sera suivie d’une rencontre et d’un débat avec la réalisatrice du film, Alice Diop. Le cinéclub organisé par le Collectif 50/50, dont la Ville de Paris est partenaire, propose des séances-débat dans les salles parisiennes. Synopsis : Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts que l’on appelle la banlieue. Un mécanicien à la Courneuve, des fidèles commémorant la mort de Louis XVI à la basilique Saint-Denis, une infirmière visitant ses patients, le souvenir de jeunes déportés à Drancy, des enfants, des jeunes profitant de la quiétude de l’été, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’un équipage de chasse à courre et la cinéaste qui revisite elle le lieu de l’enfance. Chacun est la pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible « Nous ». Sélections et festivals : Prix Encounters du meilleur film à la Berlinale 2021

Prix du meilleur documentaire à la Berlinale 2021

Film d’ouverture du Cinéma du Réel 2021

Sélectionné pour le festival suisse « Visions du Réel » – Section Latitudes (non compétitive) Production : AthénaÏse Coproduit avec ARTE FRANCE, avec la participation de la région Île-de-France, avec le soutien du CNC, du fonds Image de la diversité, de la PROCIREP et de l’ANGOA, et la participation de CINECAP3/

Vendeur international : TOTEM FILMS – www.totem-films.com Prévoir d’arriver à 18h45 muni·e de votre pass sanitaire. Cinéma Reflet Médicis 3 rue Champollion Paris 75005 Contact : louise@collectif5050.com https://collectif5050.com/fr/nous-rejoindre Cinéma

Date complète :

2022-02-24T19:00:00+01:00_2022-02-24T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Reflet Médicis Adresse 3 rue Champollion Ville Paris lieuville Cinéma Reflet Médicis Paris Departement Paris

Cinéma Reflet Médicis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-débat : Nous au Reflet Médicis Cinéma Reflet Médicis 2022-02-24 was last modified: by Projection-débat : Nous au Reflet Médicis Cinéma Reflet Médicis Cinéma Reflet Médicis 24 février 2022 Cinéma Reflet Médicis Paris Paris

Paris Paris