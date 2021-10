Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Projection débat : Ni d’Eve, ni d’Adam Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Projection débat : Ni d’Eve, ni d’Adam Bressuire, 9 novembre 2021, Bressuire. Projection débat : Ni d’Eve, ni d’Adam Le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

2021-11-09 20:00:00 – 2021-11-09 21:30:00 Le Fauteuil Rouge Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres Ce film nous livre une réflexion sur la manière dont les personnes intersexuées cherchent à se réapproprier leur corps et à construire leur identité.

En partenariat avec la Cinéma Le Fauteuil Rouge et le Lycée Maurice Genevoix, dans le cadre de Festisol (festival des Solidarités).

Le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Le Fauteuil Rouge Bocapole Ville Bressuire lieuville Le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire