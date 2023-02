[Projection-débat] Même pas peur d’être éleveur, 1 mars 2023, Dieppe .

[Projection-débat] Même pas peur d’être éleveur

Dieppe Scène Nationale Dieppe Seine-Maritime

2023-03-01 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-01

Dieppe

Seine-Maritime

Venez assister à la projection du documentaire « Même pas peur d’être éleveur » dans le cadre de la soirée-débat organisée par les chambres d’agriculture de Normandie.

Ce documentaire retrace les parcours de quatre éleveurs, représentant plusieurs systèmes d’élevages ayant pour commun la problématique de l’avenir du lait. Les chambres d’agricultures ont pour objectif d’évoquer un visage plus positif du métier d’éleveur et de mieux comprendre la filière laitière. A la fin de la projection, vous pourrez partager vos impressions et discuter des thèmes évoqués lors d’un débat organisé en présence de deux éleveurs situés à Petit-Caux.

Dieppe

