Projection débat Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, samedi 13 avril 2024.

Projection débat Film documentaire « Essaimons-Nous » de Laure Saint-Hillier (2022) Samedi 13 avril, 15h00 Médiathèque de Montmorillon Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T15:00:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T15:00:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

À la recherche d’autonomie et porté par un profond respect du vivant, un petit groupe de maraîchers en agriculture biologique, réunis au sein d’un collectif informel d’échange de semences, décide de se lancer dans la vente de graines aux particuliers. Le passage d’une logique d’échange à une pratique commerciale plonge alors le groupe dans une profonde réflexion.

A la suite de la projection, échange avec Gauthier Van Smevoorde (jardinier-maraîcher)

Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.78.09 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-montmorillon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.montmorillon.fr »}]

film documentaire débat