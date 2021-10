Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // L’Odyssée de Choum Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // L’Odyssée de Choum Museum national d’Histoire Naturelle, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 17h à 18h

gratuit

Parce que la science se partage et s’apprécie à tous les âges, Pariscience a concocté une programmation afin de découvrir sur grand écran des aventures scientifiques et captivantes en famille. Tout en poésie, ce court métrage d’animation raconte l’épopée de Choum, une petite chouette qui éclot en plein milieu d’une tempête. À la recherche de parents, Choum rencontre de nombreux animaux mais aussi des humains. Le film aborde en douceur la question de notre cohabitation avec la nature sauvage. La projection du court-métrage sera suivie d’une discussion avec Julien Bisaro, auteur et réalisateur du film. À PARTIR DE 3-4 ANS. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m) C : Paris Austerlitz

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/

