Projection-débat // Like a virgin Institut de physique du globe de paris, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 16h15 à 18h

gratuit

Découvrez sur grand écran le documentaire de Feriel Ben Mahmoud : Like a Virgin ! Le mythe de la virginité est tenace. Des États-Unis où des « bals de pureté » sont organisés, à l’Indonésie où une « vérification de virginité » peut être demandée, la réalisatrice recueille de nombreux témoignages et montre en quoi la virginité est un mythe construit par l’Histoire, les religions et la médecine. Avant la projection, Pariscience vous donne rendez-vous avec Pint of science et des scientifiques, pour échanger autour du mythe de la virginité, le mardi 19 octobre à 19h00, au Tata Monique (Paris, 5e arr.). Le film sera également projeté en ligne, le samedi 30 octobre à 20h30. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

