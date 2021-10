Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // L’Histoire au scalpel Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // L’Histoire au scalpel Museum national d’Histoire Naturelle, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 14h à 15h45

gratuit

C’est une enquête fascinante qui est au programme de “L’Histoire au scalpel – Descartes, autopsie d’un génie”, réalisé par Dominique Adt ! Dans une vitrine du Musée de l’Homme, un crâne recouvert d’inscriptions latines repose depuis le XIXe siècle. Pour beaucoup, il appartiendrait au célèbre philosophe, René Descartes. L’anthropologue et médecin légiste, Philippe Charlier, mène l’enquête sur cette histoire aussi surprenante que passionnante, de 1650 à nos jours. La projection du documentaire sera suivie d’une discussion avec Dominique Adt , auteur et réalisateur du film, et Philippe Charlier , médecin légiste, anthropologue et paléopathologiste. À PARTIR DE 14 ANS. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m) C : Paris Austerlitz

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Geek;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-10-31T14:00:00+01:00_2021-10-31T15:45:00+01:00

© CAPA Presse

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Museum national d'Histoire Naturelle Adresse 57 rue Cuvier Ville Paris lieuville Museum national d'Histoire Naturelle Paris