Le vendredi 29 octobre 2021

Découvrez "L'Expérience Ungemach, une histoire de l'eugénisme" réalisé par Jean-Jacques Lonni et Vincent Gaullier, en compétition Science Télévision du festival Pariscience ! Inaugurée en 1924 à Strasbourg, la Cité-jardin Ungemach accueille des couples qui ont pour obligation de fonder des familles nombreuses, tout en ignorant qu'ils participent à une expérience eugéniste. À partir de cet exemple, qui dura près de 60 ans, le film révèle l'histoire de l'eugénisme et ses conséquences désastreuses. En partenariat avec Histoire TV.

© Look at Sciences – Sancho & C° – France Télévisions

