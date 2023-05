Projection-débat : « Les Sorcières de l’Orient », un film de Julien Faraut Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles Venez découvrir le fabuleux destin d’ouvrières japonaises sur le chemin d’un improbable succès olympique dans les années 1960 ! Japon, années 1960. Tandis que Tokyo, en pleine reconstruction, conforte son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières de l’usine textile Nichibo, baptisé les « Sorcières de l’Orient », connaît un destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley-ball mondial. Le réalisateur rencontre cinq anciennes volleyeuses de l’équipe japonaise surnommée les « sorcières de l’Orient ». Avec leurs témoignages et des images d’archives, il fait le récit de leur parcours, depuis leurs débuts comme jeunes ouvrières jusqu’à leur victoire olympique aux Jeux de Tokyo en 1964. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations… Le réalisateur Julien Faraut a également réalisé le

film L’empire de la perfection (2018)

sur la vie du joueur de tennis américain John McEnroe. Projection-débat en présence du réalisateur

Julien faraut. Les Sorcières de l’Orient, de Julien Faraut, 104 min, 2021 Bon à savoir Si vous êtes inscrit dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque Publique d’Information (Bpi) ? Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

