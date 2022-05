Projection-débat “Les Routes du Miel” Châteauroux, 20 mai 2022, Châteauroux.

Projection-débat “Les Routes du Miel” Châteauroux

2022-05-20 – 2022-05-20

Châteauroux Indre Indre

2 bis La Vallée La Maison des Abeilles Une heure de projection commentée qui vous transporte dans un tour du monde des abeilles et des hommes où Éric Tourneret raconte ses rencontres avec les apiculteurs du monde entier… de la cueillette la plus archaïque à l’apiculture industrielle, des nomades d’Éthiopie aux abeilles géantes en Inde, de la pollinisation à la main en Chine au redoutable frelon asiatique en France. Les images et les mots mettent en perspective les enjeux environnementaux de notre siècle à travers les abeilles co-créatrices de la diversité biologique. Cette conférence met en exergue la crise qui touche l’apiculture depuis une trentaine d’années : pesticides, semences hybrides, perte de terres agricoles… Événement organisé par l’association Terre d’Abeilles à l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles.

Sur les routes du Miel, un voyage immersif… Projection-débat en présence du photographe réalisateur, Éric TOURNERET et de Béatrice ROBROLLE, apicultrice et présidente de Terre d’Abeilles.

terredabeilles.contact@gmail.com https://www.sauvonslesabeilles.com/

Terres d’Abeilles

Châteauroux

