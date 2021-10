Projection – Débat “Les Nouveaux Habitants” à l’Ostal Rampoux, 27 novembre 2021, Rampoux.

Projection – Débat “Les Nouveaux Habitants” à l’Ostal Rampoux

2021-11-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-27

Rampoux Lot Rampoux

“Les Nouveaux habitants” d’Emmanuel Chevilliat et Victorien Tardif, 2018, documentaire, 52 minutes, VF. Ardèche

Un matin d’hiver dans le village des Vans, les habitants se réveillent avec de nouveaux voisins. Dans la nuit, Ahmed et Tesfay ont été installés en compagnie d’une soixantaine d’autres migrants soudanais, érythréen et afghans, dans l’ancien hôpital du village. À leur tour, la famille Mustafa débarque en Ardèche. Après deux ans de démarches administratives et d’attente, le collectif d’habitant peut enfin concrétiser sa solidarité avec cette famille de réfugiés syriens. L’arrivée de ces nouveaux habitants déclenche aux Vans un formidable élan de solidarité. Que leur présence aux Vans soit imposée (dans le cas des migrants) ou souhaitée (pour ce qui est des familles de réfugiés) Myriam, Thierry, Amina, Claude et tant d’autres mettent tout en œuvre pour faire plaisir, divertir, aider et accompagner ces nouveaux habitants. Au delà des clivages politiques et idéologiques et alors que rien ne prédisposait ces deux mondes à une rencontre, le village des Vans entre dans une dynamique de l’entraide.

Réservation à la Bibliothèque l’Ostal : 05 65 37 36 94

Dans le cadre du Festival Migrant’Scène, la bibliothèque l’Ostal vous propose la projection du film “Les Nouveaux habitants” d’Emmanuel Chevilliat et Victorien Tardif, documentaire.

Cette projection sera suivie d’un débat.

+33 5 65 37 36 94

©E.Chevillat et V.Tardif

Rampoux

