Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Les Mystères du Mont La Pérouse Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Les Mystères du Mont La Pérouse Museum national d’Histoire Naturelle, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 10h30 à 12h15

gratuit

Parce que la science se partage et s’apprécie à tous les âges, Pariscience a concocté une programmation afin de découvrir sur grand écran des aventures scientifiques et captivantes en famille Au large de l’île de La Réunion, se dresse une imposante montagne sous-marine, encore méconnue des océanographes : le mont La Pérouse. Le biologiste Patrick Durville, avec la complicité de Laurent Ballesta, chercheur et photographe, réunit une équipe de scientifiques et de plongeurs pour explorer cette énigme géologique. Un film réalisé par Yann Rineau. Une séance animée par Geo.fr. Le film sera également projeté en ligne, le samedi 30 octobre à 14h00. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m) C : Paris Austerlitz

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Geek;Cinéma;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-30T10:30:00+02:00_2021-10-30T12:15:00+02:00

© ARTE France – les gens bien productions – Andromède Océanologie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Museum national d'Histoire Naturelle Adresse 57 rue Cuvier Ville Paris lieuville Museum national d'Histoire Naturelle Paris